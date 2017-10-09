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Политика
Румыния призвала НАТО расширить присутствие в Черном море
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    Румыния призвала НАТО расширить присутствие в Черном море

    15:36  9 Октября 2017
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    Румыния призвала НАТО расширить присутствие в Черном море

    Бухарест, 9 октября. На проходящей в столице Румынии парламентской ассамблее НАТО президент Клаус Йоханнис заявил, что НАТО «не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России», и немедленно после этого призвал страны Альянса усилить свое присутствие на восточных рубежах, а в особенности в Черном море.

    Йоханнис отметил, что НАТО должно вести диалог с Россией с «сильных позиций обороны и сдерживания», и для этого нужна консолидация со всеми странами, которые считают Североатлантический альянс своим партнером.

    «НАТО не ищет конфронтации и не является угрозой для России. В отношениях с Россией необходима комплексная, согласованная и долгосрочная стратегия. Она должна включать диалог, но с сильных позиций обороны и сдерживания», — объявил Йоханнис.

    Румыния призвала НАТО расширить присутствие в Черном море

    Для Румынии, по словам президента, наиболее важной сферой сотрудничества с НАТО является расширение присутствия Альянса в Черном море. Йоханнис подчеркнул, что Румыния продолжает прилагать все силы для решения этой задачи.

    Ранее, напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Альянс будет использовать «двойной» подход к России — укрепление безопасности параллельно с диалогом.

    Румыния призвала НАТО расширить присутствие в Черном море

    Автор: Валентин Меликов
    #столтенберг #йоханнис
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