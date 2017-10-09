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Путин принял отставку губернатора Омской области
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    Путин принял отставку губернатора Омской области

    14:46  9 Октября 2017  /обновлено: 15:05  09 Октября 2017
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    Путин принял отставку губернатора Омской области

    Москва, 9 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

    Непосредственно Александр Бурков был назначен врио главы региона.

    «Принять отставку губернатора Омской области Назарова В.И. по собственному желанию. Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области», — указано в соответствующем документе.

    Напомним, ранее стало известно о том, что губернатор Приморского края Владимир Миклушевский ушел в отставку.

    Автор: Алексей Громов
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