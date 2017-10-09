Неизвестные «заминировали» три вокзала в Петербурге
В Избранное
Санкт-Петербург, 9 октября. По информации Федерального агентства новостей, неизвестные сообщили о минировании трех вокзалов в Петербурге.
По данным источника, речь идет о вокзалах «Балтийский», «Финляндский» и «Витебский». В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о «минировании» нескольких десятков петербургских школ, а также шести комитетов Смольного.
Напомним, в прошедшую субботу, 7 октября, по причине новых звонков о минировании в Северной столице были экстренно эвакуированы около 30 тысяч человек.