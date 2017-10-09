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Неизвестные «заминировали» три вокзала в Петербурге
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    Неизвестные «заминировали» три вокзала в Петербурге

    14:54  9 Октября 2017  /обновлено: 14:57  09 Октября 2017
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    Неизвестные «заминировали» три вокзала в Петербурге

    Санкт-Петербург, 9 октября. По информации Федерального агентства новостей, неизвестные сообщили о минировании трех вокзалов в Петербурге. 

    По данным источника, речь идет о вокзалах «Балтийский», «Финляндский» и «Витебский». В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. 

    Ранее сообщалось о «минировании» нескольких десятков петербургских школ, а также шести комитетов Смольного. 

    Неизвестные «заминировали» три вокзала в Петербурге

    Напомним, в прошедшую субботу, 7 октября, по причине новых звонков о минировании в Северной столице были экстренно эвакуированы около 30 тысяч человек.

    Автор: Дана Балан
    #петербург #минирование #полиция #звонки #вокзалы
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