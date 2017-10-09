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Происшествия
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Происшествия
Сгоревшие конструкции рынка «Синдика» могут рухнуть в любой момент
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    Сгоревшие конструкции рынка «Синдика» могут рухнуть в любой момент

    14:46  9 Октября 2017
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    Сгоревшие конструкции рынка «Синдика» могут рухнуть в любой момент

    Москва, 9 октября. Конструкции сгоревшего строительного рынка «Синдика» в Москве могут обрушиться в любой момент. Об угрозе обрушения сообщил источник ФАН в экстренных службах.

    «Обрушение может произойти в любой момент. Сейчас идет проливка и разборка. Место оцеплено, посторонних не допускают, чтобы не рухнули конструкции на людей», — уточнил он. 

    Число машин, оказавшихся в момент пожара на территории подземного паркинга ТЦ, где также бушевал огонь, пока не подсчитано: сделать это пока невозможно, поскольку они оказались под завалами.

    Напомним, пожар на строительном рынке начался около 15.00 в воскресенье. Площадь возгорания составила 55 тыс. кв. метров. На площади 1 тыс. кв. метров рухнула кровля.

    Автор: Алексей Громов
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