Дуров объяснил, что мешает России стать глобальным технологическим лидером

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Москва, 9 октября. Россия станет глобальным технологическим лидером, если откажется от ограничений в виде «непродуманных законов», заявил создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

Дуров на своей странице «ВКонтакте» ответил известному влогеру Юрию Дудю, который посоветовал всем пользоваться Telegram, так как «русские технологии – лучшие».

Основатель популярного мессенджера отметил, что согласен с Дудем, однако подчеркнул, что «непродуманные законы» не всегда позволяют конвертировать «русское в российское». Дуров добавил, что эти меры являются «ограничениями и рисками», передает «Ньюинформ».