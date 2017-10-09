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Технологии
Дуров объяснил, что мешает России стать глобальным технологическим лидером
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    Дуров объяснил, что мешает России стать глобальным технологическим лидером

    14:52  9 Октября 2017
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    Дуров объяснил, что мешает России стать глобальным технологическим лидером

    Москва, 9 октября. Россия станет глобальным технологическим лидером, если откажется от ограничений в виде «непродуманных законов», заявил создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

    Дуров на своей странице «ВКонтакте» ответил известному влогеру Юрию Дудю, который посоветовал всем пользоваться Telegram, так как «русские технологии – лучшие».

    Основатель популярного мессенджера отметил, что согласен с Дудем, однако подчеркнул, что «непродуманные законы» не всегда позволяют конвертировать «русское в российское». Дуров добавил, что эти меры являются «ограничениями и рисками», передает «Ньюинформ».

    «Надеюсь, когда-нибудь эти ограничения будут сняты, и Россия сможет занять в мире свое подобающее место — место глобального технологического лидера», — заключил создатель «ВКонтакте».

    Дуров объяснил, что мешает России стать глобальным технологическим лидером

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #дуров #телеграмм #лидер #дудь
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