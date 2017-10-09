Новая Зеландия закрывает визовый центр в Москве

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Москва, 9 октября. Новая Зеландия закрывает визовые центры в 12 странах, включая Россию. По данным иммиграционной службы страны, причиной этого является то, что порядка 50% всех заявок на получение визы в настоящее время подается через Интернет.

Главный менеджер иммиграционной службы Стив Стюарт рассказал, что к этому, в свою очередь, привели инвестиции в новые технологии и растущая популярность онлайн-заявок, сделавшие возможным более точное и последовательное принятие решений о выдаче виз.

В течение ближайших трех лет количество визовых центров Новой Зеландии в других странах мира будет сокращено с 17 до 5. Офисы обработки онлайн-заявок будут находиться в Пекине, Мумбае и трех странах тихоокеанского региона.

Обработка документов, помимо России, прекратится в Вашингтоне, Маниле, Дубае и Лондоне. Однако сами отделения продолжат работу для сбора информации, управления рисками и поддержания отношений с ведущими Новой Зеландии, сообщается на сайте New Zealand Education.