Пономарев рассказал о реакции Максаковой на данные ГПУ о заказчике убийства Вороненкова

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Киев 9 октября. Жена расстрелянного в Киеве Дениса Вороненкова Мария Максакова регулярно общалась с бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным и считала «невероятной» версию следствия о его причастности к убийству, заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

Он напомнил, что Тюрин является отцом двух детей Максаковой. «Эти дети живут с ним. И для нее эти выводы — это шок и личная трагедия», — подчеркнул Пономарев на совместном с генпрокурором Луценко брифинге в Киеве.

При этом экс-депутат Госдумы особо отметил, что следствие было не ангажированным, и он сам, и Максакова доверяют его результатам, сообщает «Интерфакс».

Напомним, сегодня Юрий Луценко объявил о завершении расследования убийства Дениса Вороненкова, расстрелянного в Киеве. Генпрокуратура Украины установила, что фактическим заказчиком убийства является криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Версия об этом, по мнению журналиста Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергея Канева, выглядит вполне правдоподобно. «Я вам прямо скажу: его имя произносят шепотом, поскольку Тюрин — страшный человек, который слов на ветер не бросает. Одного его кивка достаточно, чтобы человека не было», — пояснил он в комментарии «Ура.ру».