Донбасс сегодня: ЛНР и ДНР под огнем минометов, НАТО готовит диверсантов

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Донбасс, 9 октября. ЛНР под огнем минометов. Инструкторы стран-участниц НАТО готовят украинских снайперов и диверсантов. Украинские СМИ пишут стихи и создают фейки о несуществующих пенсионерах ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки с позиций киевских силовиков по территории 22 населенных пунктов ДНР и ЛНР было выпущено более 210 артиллерийских, танковых снарядов и мин различного калибра. Во время обстрелов бойцы ВСУ и Нацгвардии Украины применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 45 раз.

Наиболее интенсивным обстрелам подверглись населенные пункты ЛНР, по которым украинские силовики выпустили более 110 мин калибром 120 и 82 мм.

НАТО готовит диверсионные группы ВСУ

В МВД ЛНР сообщили о проводимых натовскими инструкторами мероприятиях на 239-м общевойсковом полигоне в селе Черкасское Днепропетровской области. Информация поступила от военнослужащего ВСУ.

Речь идет о подготовке англоязычными представителями альянса диверсантов из ВСУ с обучением последних маскировке на местности, установке мин, снайперской стрельбе и групповым действиям. Всего, по сообщению информатора МВД ЛНР, подготовкой диверсионных групп на указанном полигоне занимаются десять иностранных инструкторов.

Американские инструкторы готовят снайперов ВСУ

О подготовке диверсантов и снайперских групп военнослужащих 28 омбр ВСУ военными инструкторами стран НАТО сообщили также и в командовании ВС ДНР. По данным донецкой разведки, командование бригады продолжает проведение учебно-боевых мероприятий по подготовке снайперских пар под руководством инструкторов США на полигоне Великоанадольский. В задачи подготовленных групп будет входить проведение провокационных обстрелов населенных пунктов республики.

Также по данным военной разведки ДНР в район Докучаевска прибыло шесть снайперских групп из состава 28 омбр ВСУ. Отмечается, что указанные группы будут выполнять боевые задачи под руководством инструкторов НАТО.

Небоевые потери ВСУ

Согласно информации разведки ДНР, в подразделениях ВСУ, несмотря на перемирие, сохраняется высокий уровень потерь. Причем большинство случаем смертельного исхода являются небоевыми. Одной из основных причин — отсутствие карт минных полей и заграждений у подразделений ВСУ, дислоцированных вдоль линии соприкосновения.

Благодаря разведданным стало известно о недавнем инциденте в подразделении печально известной 28 омбр ВСУ. Военнослужащий инженерно-саперного подразделения рядовой Клемешев при выполнении задачи командира бригады по установке минных заграждений вдоль маршрутов передвижений гражданского населения подорвался на мине-ловушке, установленной предыдущей саперной группой.

Отмечается, что по документам потеря рядового Клемешева была списана как гибель в результате обстрела «террористов ДНР».

А был ли дедушка…

Украинские пропагандисты и «самые честные» СМИ выходят на новые уровни манипуляции сознанием своей аудитории, осваивая передовые техники информационного влияния. На этот раз фейк от украинских СМИ оформлен в виде стихотворения, иллюстрированного фотографией пожилого мужчины в военном кителе с наградами и медалями времен Великой Отечественной войны. «В сети появился «Крик души» пенсионера «ДНР», пишут украинские СМИ, повествуя о написанном «пенсионером» ДНР стихе-разочаровании в республике.

Усиливается влияние от трогательного стихотворения выдержками украинских СМИ из пенсионного законодательства ДНР. Что-ж, мы нашли фотографию «пенсионера» ДНР, «написавшего» стихотворение. Стоит отметить, что вариантов ответов поиска, проиллюстрированных фотографией фронтовика, более сотни, и все они датированы разными годами и датами.

Данное фото было использовано как иллюстрация к различным информационным сообщениям многими российскими СМИ и информационными ресурсами — от сайта Коммунистической партии РФ до портала с презентациями уроков о Великой Отечественной войне. Очевидно, с данных ресурсов оно и было «заимствовано» украинскими «коллегами» для создания фейковой новости.

Отметим также, что в оригинале дедушка сидит в военном кителе с наградами на фоне обветшалого домика, а на иллюстрации украинских СМИ левый борт кителя с медалями обрезан с целью демонстрации простого старика — пенсионера ДНР, загибающегося от «преступной власти псевдореспублики».