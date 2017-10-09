Совет ЕС ввел новые правила регулирования газоснабжения

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Брюссель, 9 октября. Совет Евросоюза утвердил новые правила, по которым в ЕС усиливаются меры по безопасности газоснабжения, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Совет принял сегодня пересмотренное регулирование о мерах по обеспечению безопасности газоснабжения», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что этот законодательный акт вступит в силу через четыре дня после его официальной публикации в журнале ЕС.

Новые правила призваны усилить взаимодействие стран Евросоюза при кризисах с поставками «голубого топлива». Например, власти ЕС смогут получить доступ к данным о газовых контрактах, которые могут иметь значение для безопасности в этой сфере.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что власти США пытаются «похоронить» газопровод «Северный поток — 2».