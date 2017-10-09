Дорогу осилит идущий: новый посол США записал видеообращение к россиянам

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Москва, 9 октября. Американский посол в России Джон Хантсман сообщил, что уже успел выучить, как на русском языке произносится крылатое выражение: «дорогу осилит идущий».

«Я очень рад, что приехал в Москву. — сказал Хантсман в видеообращении, размещенном посольством США в соцсетях. — Я надеюсь встречаться с россиянами из самых разных сфер общества. Я готов приступить к работе и уже освоил замечательную фразу на русском языке: дорогу осилит идущий», передает издание «360».

Знакомьтесь: Джон Хантсман, новый посол США в России. #посолХантсман pic.twitter.com/cWplx4naGX — Посольство США в РФ (@USEmbRu) October 9, 2017

Напомним, ранее Хантсман поделился впечатлениями о первых днях работы в посольстве в российской столице. По его словам, некоторые из его коллег по посольству в РФ считают, что тот говорит по-русски с китайским акцентом.





