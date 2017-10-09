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Дорогу осилит идущий: новый посол США записал видеообращение к россиянам
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    Дорогу осилит идущий: новый посол США записал видеообращение к россиянам

    14:23  9 Октября 2017
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    Дорогу осилит идущий: новый посол США записал видеообращение к россиянам

    Москва, 9 октября. Американский посол в России Джон Хантсман сообщил, что уже успел выучить, как на русском языке произносится крылатое выражение: «дорогу осилит идущий». 

    «Я очень рад, что приехал в Москву. — сказал Хантсман в видеообращении, размещенном посольством США в соцсетях. — Я надеюсь встречаться с россиянами из самых разных сфер общества. Я готов приступить к работе и уже освоил замечательную фразу на русском языке: дорогу осилит идущий», передает издание «360».

    Напомним, ранее Хантсман поделился впечатлениями о первых днях работы в посольстве в российской столице. По его словам, некоторые из его коллег по посольству в РФ считают, что тот говорит по-русски с китайским акцентом.



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #хантсман
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