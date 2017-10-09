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Весь мир
Французский актер Жан Рошфор скончался в больнице Парижа
Весь мир
Французский актер Жан Рошфор скончался в больнице Парижа
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    Французский актер Жан Рошфор скончался в больнице Парижа

    14:11  9 Октября 2017
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    Французский актер Жан Рошфор скончался в больнице Парижа

    Париж, 9 октября. Французский актер Жан Рошфор умер в Париже в возрасте 87 лет. Трагическую новость сообщила местная газета Le Monde со ссылкой на семью артиста.

    Близкие Рошфора рассказали журналистам, что актер ушел из жизни в одной из больниц столицы Франции в ночь на понедельник, 9 октября.

    Обладатель трех премий «Сезар» и премии Венецианского кинофестиваля в течение жизни принял участие в создании более чем 100 фильмов.

    Российским зрителям Рошфор знаком по таким фильмам как «Граф Монте Кристо», «Анжелика и король», «Картуш», «Высокий блондин в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина», «Астерикс и Обеликс в Британии», отмечает «Ридус».
     

    Автор: Алексей Громов
    #актер #франция #смерть #жан рошфор
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