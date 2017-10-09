Французский актер Жан Рошфор скончался в больнице Парижа

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Париж, 9 октября. Французский актер Жан Рошфор умер в Париже в возрасте 87 лет. Трагическую новость сообщила местная газета Le Monde со ссылкой на семью артиста.

Близкие Рошфора рассказали журналистам, что актер ушел из жизни в одной из больниц столицы Франции в ночь на понедельник, 9 октября.

Обладатель трех премий «Сезар» и премии Венецианского кинофестиваля в течение жизни принял участие в создании более чем 100 фильмов.

Российским зрителям Рошфор знаком по таким фильмам как «Граф Монте Кристо», «Анжелика и король», «Картуш», «Высокий блондин в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина», «Астерикс и Обеликс в Британии», отмечает «Ридус».

