Германия назвала Южный Урал источником всплеска радиации в Европе

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Берлин, 9 октября. Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS) назвало регион Южного Урала предполагаемым источником внезапного, хотя и не опасного, всплеска радиации на территории Центральной Европы.

Напомним, как сообщало Ura.ru, на территории Германии и Австрии была зафиксирована повышенная концентрация радиоактивного рутения-106. Повышенное содержание редкого элемента фиксировалось с 29 сентября по 3 октября. Повышение радиации было незначительным и не представляло угрозы для населения.

«Причина недавно обнаруженного увеличения измеренных значений концентрации радиоактивного рутения-106 остается неясной. Однако их источник вещества, вероятно, находится на Южном Урале», — сообщает BfS, отмечая, что не исключает и другие южные регионы России.

Точного источника радиоактивного заражения — хранилища, лаборатории, ядерной установки — немецкая служба указать не может. Специалисты призвали российских коллег как можно скорее поделиться доступной им информацией с МАГАТЭ.

Рутений-106 — редкий радиоактивный изотоп стабильного рутения. Его период полураспада составляет более года. Как отмечают немецкие специалисты, рутений-106 используется в ядерной медицине и некоторых видах радиоизотопных термоэлектрических генераторов.