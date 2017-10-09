Ученые рассказали, к чему приводит недосыпание

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Беркли, 9 октября. Профессор неврологии Калифорнийского университета Мэтью Уокер рассказал об опасностях недосыпания в книге «Пока мы спим».

По мнению ученого хроническое недосыпание приводит к потере харизмы и приобретению целого букета заболеваний. Профессор считает, что в сутки человек должен спать не менее семи часов подряд для того, чтобы избежать «катастрофического» влияния недосыпания на организм.

Необратимые изменения начинаются, даже если снизить эту норму до шести часов, предупреждает Мэтью Уокер. Попытки отоспаться за всю неделю на выходных тоже ни к чему не приведут, поясняет профессор, нельзя погасить недосыпание как обычный долг, сообщает «Телеканал 360».

Помимо проблем со здоровьем, таких как ухудшение памяти, диабет, болезнь Альцгеймера, ожирение и даже рак, недосыпание делает человека склонным ко лжи и лишает его харизмы, пишет «Утро.ру».