МИД Турции вызвал американского дипломата из-за приостановки выдачи виз

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Вашингтон, 9 октября. В министерство иностранных дел Турции вызвали заместителя главы дипломатической миссии США в Анкаре из-за приостановки выдачи американский виз.

Турецкие власти недовольны приостановкой выдачи неиммиграционных виз США турецким гражданам. Анкара намерена добиться отмены этого решения американской стороны. Для этого в министерство иностранных дел Турции вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Анкаре, передает Hürriyet.

Посольство в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз после задержания сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза. Турецкое посольство в США ответило зеркальными мерами.

Ранее сообщалось, что визовые центры Греции, Италии, Франции, а также Чехии проще остальных выдают гражданам РФ многократные длительные шенгенские визы.