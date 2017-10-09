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Политика
МИД Турции вызвал американского дипломата из-за приостановки выдачи виз
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    МИД Турции вызвал американского дипломата из-за приостановки выдачи виз

    14:07  9 Октября 2017
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    МИД Турции вызвал американского дипломата из-за приостановки выдачи виз

    Вашингтон, 9 октября. В министерство иностранных дел Турции вызвали заместителя главы дипломатической миссии США в Анкаре из-за приостановки выдачи американский виз.

    Турецкие власти недовольны приостановкой выдачи неиммиграционных виз США турецким гражданам. Анкара намерена добиться отмены этого решения американской стороны. Для этого в министерство иностранных дел Турции вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Анкаре, передает Hürriyet.

    Посольство в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз после задержания сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза. Турецкое посольство в США ответило зеркальными мерами.

    МИД Турции вызвал американского дипломата из-за приостановки выдачи виз

    Ранее сообщалось, что визовые центры Греции, Италии, Франции, а также Чехии проще остальных выдают гражданам РФ многократные длительные шенгенские визы. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #визы #анкара #дипломат #мид турции
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