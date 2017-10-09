Васильева: Более 200 школьников погибли за два года на уроках физкультуры в России

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Москва, 9 октября. Министр образования Ольга Васильева сообщила, что за 2016 и 2017 годы на уроках физкультуры в российских школах погибло более двух сотен учащихся. Об это министр рассказала на заседании Совфеда по вопросам науки, культуры и образования.

Причиной смертности школьников на уроках физкультуры Васильева назвала политику защиты персональных данных учащихся школ, сообщают «Известия».

«У нас 211 человек погибли в прошлом году на физкультуре, — заявила Васильева в Совфеде. — Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребёнок».

По словам Васильевой, в настоящее время ведомство планирует вернуть в школьный распорядок существовавшие ранее группы по здоровью — в рамках уроков физкультуры они позволят дифференцировать нагрузку на учеников, а учителя смогут сразу узнать, страдает ли школьник какими-либо заболеваниями, которые требуют исключить нагрузку.