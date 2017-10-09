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Новичок сборной Украины назвал Тараса Шевченко «отличным футболистом»
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    Новичок сборной Украины назвал Тараса Шевченко «отличным футболистом»

    14:22  9 Октября 2017
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    Новичок сборной Украины назвал Тараса Шевченко «отличным футболистом»

    Киев, 9 октября. Сборная Украины по футболу натурализовала бразильского хавбека Марлоса, который в ходе одного из интервью перепутал украинского поэта Тараса Шевченко с легендарным украинским футболистом Андреем Шевченко.

    В минувшие выходные 29-летний полузащитник побеседовал с ведущим украинского ток-шоу, последний пообещал научить футболиста читать одно из стихотворений украинского поэта Тараса Шевченко. 

    Внезапно бразильский хавбек «Шахтера» заявил, что считает Тараса Шевченко «хорошим футболистом, а также прекрасным человеком». Вскоре выяснилось, что новичок украинской команды просто перепутал поэта с наставником национальной сборной Украины Андреем Шевченко.  

    Стоит отметить, что незнание украинской поэзии — далеко не единственная проблема Марлоса. Дело в том, что игрока могут лишить украинского гражданства в том случае, если он не откажется от бразильского, пишут украинские СМИ. 

    Впрочем, Марлос в настоящее время не намерен отказываться от бразильского паспорта.

    Напомним, украинские футболисты борются за путевку на чемпионат мира — 2018, который пройдет в России. Подопечным Андрея Шевченко необходимо обыгрывать Хорватию и надеяться на промах Исландии в матче с Косово.     

    Автор: Дана Балан
    #футбол #украина #шевченко #марлос #сборная украины
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