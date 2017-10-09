Новичок сборной Украины назвал Тараса Шевченко «отличным футболистом»

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Киев, 9 октября. Сборная Украины по футболу натурализовала бразильского хавбека Марлоса, который в ходе одного из интервью перепутал украинского поэта Тараса Шевченко с легендарным украинским футболистом Андреем Шевченко.

В минувшие выходные 29-летний полузащитник побеседовал с ведущим украинского ток-шоу, последний пообещал научить футболиста читать одно из стихотворений украинского поэта Тараса Шевченко.

Внезапно бразильский хавбек «Шахтера» заявил, что считает Тараса Шевченко «хорошим футболистом, а также прекрасным человеком». Вскоре выяснилось, что новичок украинской команды просто перепутал поэта с наставником национальной сборной Украины Андреем Шевченко.

Стоит отметить, что незнание украинской поэзии — далеко не единственная проблема Марлоса. Дело в том, что игрока могут лишить украинского гражданства в том случае, если он не откажется от бразильского, пишут украинские СМИ.

Впрочем, Марлос в настоящее время не намерен отказываться от бразильского паспорта.

Хавбек Шахтера Марлос стал гражданином Украины. pic.twitter.com/ENJSrhVISo — SportArena (@sportarenacom) September 29, 2017

Напомним, украинские футболисты борются за путевку на чемпионат мира — 2018, который пройдет в России. Подопечным Андрея Шевченко необходимо обыгрывать Хорватию и надеяться на промах Исландии в матче с Косово.