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Новости Сирии
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Политика
Песков рассказал, как Сурков и Волкер «сверили часы» по Донбассу
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    Песков рассказал, как Сурков и Волкер «сверили часы» по Донбассу

    16:58  9 Октября 2017
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    Песков рассказал, как Сурков и Волкер «сверили часы» по Донбассу

    Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу помощника главы государства Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера в минувшую субботу в Белграде.

    Встреча прошла в закрытом для СМИ формате. Позже глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что в ходе переговоров стороны обсудили перемирие на юго-востоке Украины. Сегодня встречу в Белграде прокомментировал и представитель Кремля.

    «Что касается встречи Суркова и Волкера, состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации»,  — сказал Песков.

    Кроме того, он отметил, что решить конфликт в Донбассе невозможно одним «нормандским форматом»: «изменения «на земле» могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс».

    Отметим, что сам Сурков заявил, что встреча с Волкером прошла конструктивно, сторонам удалось прийти к взаимопониманию по ряду вопросов.

     

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #песков #сурков #белград #волкер
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