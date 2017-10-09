Песков рассказал, как Сурков и Волкер «сверили часы» по Донбассу

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Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу помощника главы государства Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера в минувшую субботу в Белграде.

Встреча прошла в закрытом для СМИ формате. Позже глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что в ходе переговоров стороны обсудили перемирие на юго-востоке Украины. Сегодня встречу в Белграде прокомментировал и представитель Кремля.

«Что касается встречи Суркова и Волкера, состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации», — сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что решить конфликт в Донбассе невозможно одним «нормандским форматом»: «изменения «на земле» могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс».

Отметим, что сам Сурков заявил, что встреча с Волкером прошла конструктивно, сторонам удалось прийти к взаимопониманию по ряду вопросов.