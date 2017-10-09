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Неверов избран новым руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме
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    Неверов избран новым руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме

    13:58  9 Октября 2017
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    Неверов избран новым руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме

    Москва, 9 октября. Руководителем фракции единороссов в Госдуме стал вице-спикер, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. 

    Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев внес кандидатуру Неверова в соответствии с уставом партии, насчитывающей в настоящее время 341 парламентария. По его словам, Неверов умеет налаживать диалог и находить компромиссы, а также обладает необходимым профессионализмом и опытом для правления партией.

    3 октября президент России Владимир Путина назначил прежнего руководителя крупнейшей думской фракции Владимира Васильева врио главы Дагестана.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #единая россия #госдума #неверов
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