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Песков заявил, что не знает, порадовал ли Путина пододеяльник от Берлускони
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    Песков заявил, что не знает, порадовал ли Путина пододеяльник от Берлускони

    18:00  9 Октября 2017
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    Песков заявил, что не знает, порадовал ли Путина пододеяльник от Берлускони

    Москва, 9 октября. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопросы журналистов о том, как воспринял Путин подаренный ему Берлускони пододеяльник размера king size. 

    Напомним, старый друг Путина, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подарил на день рождения президенту России пододеяльник с вышивкой ручной работы. На пододеяльнике изображены Путин и Берлускони, жмущие друг другу руки на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

    «Мне неизвестно о реакции президента на пододеяльник от Берлускони», — ответил Песков на вопросы журналистов.

    Песков заявил, что не знает, порадовал ли Путина пододеяльник от Берлускони

    Напомним, экс-премьер Италии и президент России являются друзьями с давних пор, с самого начала президентства Владимира Путина. Как отметила итальянская газета Corriere della Serra, за эти годы очень многое изменилось, российский и итальянский лидеры успели даже расстаться с женами, однако дружба Путина и Берлускони сохранилась неизменной.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #песков #берлускони
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