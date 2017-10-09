Песков заявил, что не знает, порадовал ли Путина пододеяльник от Берлускони

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Москва, 9 октября. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопросы журналистов о том, как воспринял Путин подаренный ему Берлускони пододеяльник размера king size.

Напомним, старый друг Путина, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подарил на день рождения президенту России пододеяльник с вышивкой ручной работы. На пододеяльнике изображены Путин и Берлускони, жмущие друг другу руки на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

Berlusconi flies to Sochi to celebrate Putin's birthday with him, one of the gifts is a duvet cover portraying their friendship, priceless pic.twitter.com/eM3w1wXTQ2 — jacopo barigazzi (@jacopobarigazzi) October 9, 2017

«Мне неизвестно о реакции президента на пододеяльник от Берлускони», — ответил Песков на вопросы журналистов.

Напомним, экс-премьер Италии и президент России являются друзьями с давних пор, с самого начала президентства Владимира Путина. Как отметила итальянская газета Corriere della Serra, за эти годы очень многое изменилось, российский и итальянский лидеры успели даже расстаться с женами, однако дружба Путина и Берлускони сохранилась неизменной.