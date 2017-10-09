Меркель согласилась ограничить поток мигрантов в Германию

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Берлин, 9 октября. Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) договорились по вопросу, посвященному определению максимального числа беженцев, которых Германия готова принимать ежегодно. Об этом было объявлено по итогам переговоров между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (лидер ХДС) и премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером (лидер ХСС).

Речь идет о 200 тысячах мигрантов в год. На этом настаивал Зеехофер. Данные цифры не учитывают квалифицированных специалистов и людей, которые свободно передвигаются по территории Евросоюза.

#Seehofer: Die Zahl von 200.000 beinhaltet die Zuwanderung ohne Fachkräfte-ZuwanderungsG und EU-Freizügigkeit. #Migration — CDU Deutschlands (@CDU) October 9, 2017

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что ситуация с миграционным кризисом в ЕС больше не повторится, так как были предприняты определенные меры по решению проблемы.