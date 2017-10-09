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Политика
Меркель согласилась ограничить поток мигрантов в Германию
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    Меркель согласилась ограничить поток мигрантов в Германию

    14:20  9 Октября 2017
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    Меркель согласилась ограничить поток мигрантов в Германию

    Берлин, 9 октября. Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) договорились по вопросу, посвященному определению максимального числа беженцев, которых Германия готова принимать ежегодно. Об этом было объявлено по итогам переговоров между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (лидер ХДС) и премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером (лидер ХСС).

    Речь идет о 200 тысячах мигрантов в год. На этом настаивал Зеехофер. Данные цифры не учитывают квалифицированных специалистов и людей, которые свободно передвигаются по территории Евросоюза.

    Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что ситуация с миграционным кризисом в ЕС больше не повторится, так как были предприняты определенные меры по решению проблемы.

    Автор: Алексей Громов
    #мигранты #фрг
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