Песков предупредил США о негативных последствиях выхода из договора по Ирану

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Москва, 9 октября. Выход США из договора по иранской ядерной программе (ИЯП) будет однозначно иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали сообщение Washington Post о том, что президент США Дональда Трамп планирует объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном.

Песков напомнил, что глава России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность имеющейся договоренности по иранскому ядерному досье.

«И, безусловно, выход одной из стран, тем более такой ключевой страны как США, из этой сделки однозначно будет иметь негативные последствия», — обратил внимание пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, какие и когда могут быть последствия этого решения Трампа в Кремле на данный момент только пытаются «как-то анализировать».