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Морозов о конфликте Турции и США: Эрдоган идет на сближение с Россией
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    Морозов о конфликте Турции и США: Эрдоган идет на сближение с Россией

    13:49  9 Октября 2017
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    Морозов о конфликте Турции и США: Эрдоган идет на сближение с Россией

    Анкара зеркально ответила на решение Вашингтона приостановить выдачу неиммиграционных виз во всех дипломатических миссиях на территории Турции. Об этом сообщает турецкое посольство в столице Соединенных Штатов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Последние события вынудили правительство Турции пересмотреть обязательства правительства США в сфере обеспечения безопасности для сотрудников дипмиссий Турции. Наше посольство и консульства приостановили работу по выдаче неиммиграционных виз, чтобы уменьшить число посетителей, пока проводится этот пересмотр», — рассказали в турецкой дипломатической миссии.

    Морозов о конфликте Турции и США: Эрдоган идет на сближение с Россией

    Как сообщает Газета.ru, конфликт между Анкарой и Вашингтоном начался с ареста сотрудника американского генконсульства в Стамбуле, который, по мнению турецких властей, связан с Фетхуллахом Гюленом. Последнего обвиняют в организации прошлогодней попытки государственного переворота в Турции.

    Столкновение интересов

    Общественный и политический деятель Игорь Морозов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что Турция с приходом Реджепа Тайипа Эрдогана ведет самостоятельную внешнюю политику, которая начинает сталкиваться и с интересами блока НАТО, и с Европейским союзом, и с Соединенными Штатами. Поэтому попытка государственного переворота имела целью свержения Эрдогана и назначение на его место более лояльного президента.

    «Эрдоган понял замыслы западных стран. И поэтому сейчас он проводит более независимый курс по отношению НАТО и Западу. Он идет на сближение с Россией, Ираном. Мы приходим к общему понятию международного терроризма. Мы союзники по борьбе с «Исламским государством»1 (организация запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ. — Прим. ФАН) в Сирии. Эрдоган согласен с тем, что сирийский президент Башар Асад должен остаться до выборов. И закупка российских С-400, которые не взаимодействуют с системой ПВО НАТО, поставила окончательную точку в позиции Эрдогана по отношению к Североатлантическому альянсу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Эрдоган усиливает внутреннюю безопасность. Он не хочет повторения попытки государственного переворота. И задержание генконсула — это совершенно нормальное явление для Эрдогана», — пояснил Игорь Морозов.

    Морозов о конфликте Турции и США: Эрдоган идет на сближение с Россией

    По словам политика, мы наблюдает новое явление, которое происходит в Североатлантическом союзе и в отношениях Турции и Европейского союза. Он отметил, что пока рано говорить о возможном выходе Турции из состава НАТО.

    «Но то, что Турция уже ведет свою независимую военно-стратегическую политику в альянсе, совершенно однозначно. Это факт. Насколько долго это будет терпеть НАТО, от этого будет зависеть турецкое пребывание в североатлантическом военном союзе», — резюмировал Игорь Морозов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #турция #эрдоган #морозов
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