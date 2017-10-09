Песков прокомментировал резкие высказывания Трампа о сдерживании КНДР

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Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает все стороны, вовлеченные в корейскую проблематику, избегать шагов, которые могут усугубить ситуацию на полуострове, и придерживаться сдержанности.

Так, на просьбу журналистов прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа относительно КНДР, представитель Кремля сказал, что «в Москве призывали и продолжают призывать все стороны — и конфликта, и стороны, которые имеют отношение к этим делам, — все-таки придерживаться сдержанности и избегать каких-то шагов, которые могут лишь усугубить ситуацию».

Ранее Трамп заявил, что общественность скоро поймет смысл его высказываний о единственно возможной реакции на угрозу со стороны Северной Кореи.

По мнению президента России Владимира Путина, приемлемое решение проблемы будет найдено в том случае, если получится установить прямой диалог между странами региона, Пхеньяном и Вашингтоном.