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Политика
Песков прокомментировал резкие высказывания Трампа о сдерживании КНДР
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    Песков прокомментировал резкие высказывания Трампа о сдерживании КНДР

    15:29  9 Октября 2017  /обновлено: 15:45  09 Октября 2017
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    Песков прокомментировал резкие высказывания Трампа о сдерживании КНДР

    Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает все стороны, вовлеченные в корейскую проблематику, избегать шагов, которые могут усугубить ситуацию на полуострове, и придерживаться сдержанности.

    Так, на просьбу журналистов прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа относительно КНДР, представитель Кремля сказал, что «в Москве призывали и продолжают призывать все стороны — и конфликта, и стороны, которые имеют отношение к этим делам, — все-таки придерживаться сдержанности и избегать каких-то шагов, которые могут лишь усугубить ситуацию».

    Ранее Трамп заявил, что общественность скоро поймет смысл его высказываний о единственно возможной реакции на угрозу со стороны Северной Кореи.

    Песков прокомментировал резкие высказывания Трампа о сдерживании КНДР

    По мнению президента России Владимира Путина, приемлемое решение проблемы будет найдено в том случае, если получится установить прямой диалог между странами региона, Пхеньяном и Вашингтоном.

    Автор: Тимур Румянцев
    #кндр #песков
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