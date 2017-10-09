Глава ЦИК расскажет Путину, какие новации стоит задействовать на президентских выборах

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Москва, 9 октября. Лидер российского государства Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой, в ходе встречи они обсудят результаты единого дня голосования 10 сентября. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в понедельник, 9 октября, Путин встретится с главой ЦИК России, чтобы обсудить итоги общего дня голосования, а также они обсудят, какие новации были протестированы.

«Обсудят результаты этих новаций, а также то, что вызывает нарекания, что сработало более эффективно — обо всем она (Памфилова — Прим.ред.) расскажет президенту», — сообщил он.

Песков также добавил, что речь также пойдет о том, что можно будет эффективно задействовать в ходе президентских выборов.

Напомним, президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре этого года.