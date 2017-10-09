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Политика
Глава ЦИК расскажет Путину, какие новации стоит задействовать на президентских выборах
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    Глава ЦИК расскажет Путину, какие новации стоит задействовать на президентских выборах

    14:00  9 Октября 2017  /обновлено: 14:09  09 Октября 2017
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    Глава ЦИК расскажет Путину, какие новации стоит задействовать на президентских выборах

    Москва, 9 октября. Лидер российского государства Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой, в ходе встречи они обсудят результаты единого дня голосования 10 сентября. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

    По словам официального представителя Кремля, в понедельник, 9 октября, Путин встретится с главой ЦИК России, чтобы обсудить итоги общего дня голосования, а также они обсудят, какие новации были протестированы.

    «Обсудят результаты этих новаций, а также то, что вызывает нарекания, что сработало более эффективно — обо всем она (Памфилова — Прим.ред.) расскажет президенту», — сообщил он.

    Глава ЦИК расскажет Путину, какие новации стоит задействовать на президентских выборах

    Песков также добавил, что речь также пойдет о том, что можно будет эффективно задействовать в ходе президентских выборов.

    Напомним, президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре этого года.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #песков #цик #памфилова #выборы-2018
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