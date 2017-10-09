Хантсман намерен прийти к взаимовыгодному сотрудничеству России и США

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Москва, 9 октября. Новый американский посол в РФ Джон Хантсман заявил о намерении развивать сотрудничество с Кремлем на основе прагматичного подхода и поиска взаимовыгодных решений.

В спорных вопросах дипломат обещал с уважением выслушивать российских коллег, но при этом открыто защищать интересы и ценности Вашингтона. Соответствующее видеообращение было опубликовано на странице посольства США в социальной сети Twitter, сообщает ТАСС.

Знакомьтесь: Джон Хантсман, новый посол США в России. #посолХантсман pic.twitter.com/cWplx4naGX — Посольство США в РФ (@USEmbRu) October 9, 2017

Ранее Хантсман уже назвал своей главной целью на должности восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами, подчеркнув, что решение этого вопроса потребует определенного времени и усилий.

Среди прочих задач, решение которых требует совместных действий Вашингтона и Москвы, Хантсман назвал уничтожение запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, разрешение сирийского конфликта и подведение КНДР к переговорам.

57-летний Джон Хантсман был назначен на дипломатическую службу в Москве в сентябре. До него этот пост занимал Джон Теффт.

1 Организация запрещена на территории РФ.