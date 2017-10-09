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Хантсман намерен прийти к взаимовыгодному сотрудничеству России и США
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    Хантсман намерен прийти к взаимовыгодному сотрудничеству России и США

    14:34  9 Октября 2017
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    Хантсман намерен прийти к взаимовыгодному сотрудничеству России и США

    Москва, 9 октября. Новый американский посол в РФ Джон Хантсман заявил о намерении развивать сотрудничество с Кремлем на основе прагматичного подхода и поиска взаимовыгодных решений.

    В спорных вопросах дипломат обещал с уважением выслушивать российских коллег, но при этом открыто защищать интересы и ценности Вашингтона. Соответствующее видеообращение было опубликовано на странице посольства США в социальной сети Twitter, сообщает ТАСС.

    Ранее Хантсман уже назвал своей главной целью на должности восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами, подчеркнув, что решение этого вопроса потребует определенного времени и усилий.

    Среди прочих задач, решение которых требует совместных действий Вашингтона и Москвы, Хантсман назвал уничтожение запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, разрешение сирийского конфликта и подведение КНДР к переговорам.

    57-летний Джон Хантсман был назначен на дипломатическую службу в Москве в сентябре. До него этот пост занимал Джон Теффт.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #россия #сша #хантсман #дипломатия #межджународные отношения
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