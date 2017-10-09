США думали, что «зафрахтовали» Саудовскую Аравию: зачем Эр-Рияду С-400, объяснил военный эксперт

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Москва и Эр-Рияд достигли договоренности о поставках Саудовской Аварии российских зенитно-ракетных комплексов С-400, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Буратино», гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103, заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева. Москва, в том числе при помощи военного сотрудничества с Эр-Риядом, чрезвычайно грамотно и умело строит на Ближнем Востоке систему сдержек и противовесов, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз аль Сауда в Россию — это судьбоносное событие, которое произошло впервые за время отношений между нашими странами, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — В ходе этого визита была поставлена задача на дальнейшее развитие отношений между РФ и Саудовской Аравией. Визит готовился давно — в том числе министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Также были встречи российских высокопоставленных лиц с министром обороны этой страны — принцем Сальманом Аль Саудом — будущим перспективным деятелем Саудовской Аравии. То есть мы видим довольно продолжительный период «созревания» встречи президента РФ Владимира Путина с саудовским монархом».

По словам эксперта, возможность развития этих отношений во многом стала следствием того, что Россия заняла достойную нишу на Ближнем Востоке и является влиятельным региональным игроком.

«Напомню о коалиции Россия — Турция — Иран, с которой тесно сотрудничает официальный Дамаск, — отметил собеседник ФАН. — Эта коалиция реально борется с боевиками, и именно эта коалиция определяет на сегодняшний день вектор развития и взаимодействия стран Ближнего Востока».

С этим фактором вынуждены считаться все «заинтересованные» стороны, в том числе Саудовская Аравия, а также Соединенные Штаты, отметил эксперт.

«Это касается и военного сотрудничества Москвы с Эр-Риядом, — подчеркнул политолог. — Да, саудиты закупили на рынке вооружений наши наиболее современные передовые технологии — это и соглашение с нашим концерном «Калашников», и договоренность о поставках С-400. И именно российские комплексы С-400 позволят Саудовской Аравии в определенной степени чувствовать независимость от Соединенных Штатов Америки. Ведь Дональд Трамп заключил с саудитами контракт более, чем на 110 миллиардов долларов на закупку вооружений, мы — на три миллиарда».

Контракт, заключенный между РФ и Саудовской Аравией, — это стремление Эр-Рияда сблизиться с Москвой, и среди точек сближения — военно-техническое сотрудничество, поиск решений региональных конфликтов и баланса интересов на Ближнем Востоке. Это знак того, что все эти вопросы будут решаться при участии России, отметил эксперт.

«Именно Россия выстраивает мост сотрудничества на Ближнем Востоке, стабилизирует ситуацию, это видит, в том числе и Иран, а также Турция, которая тянется к нам. Так что на сегодня соглашение между Москвой и Эр-Риядом — это фактор стабилизации отношений в регионе. А то, когда Соединенные Штаты продали саудитам оружия на 110 миллиардов, они думали, что полностью «зафрахтовали» Саудовскую Аравию, они хотели подмять ее под политику Вашингтона на Ближнем Востоке. Но сейчас, как видите, эта политика становится разноплановой, разноуровневой, и это происходит именно благодаря России», — отметил Андрей Кошкин.

Ранее о готовности Эр-Рияда закупать российские комплексы С-400 ранее сообщила «Газета.ру» со ссылкой на канал Al Arabiya.