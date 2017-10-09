Нобелевскую премию присудили за труды по поведенческой экономике

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Стокгольм, 9 октября. Американец Ричард Талер стал лауреатом Нобелевской премии по экономике «за вклад в исследование поведенческой экономики». Сообщение об этом появилось на официальном сайте Нобелевского комитета.

Поведенческая экономика посвящена изучению влияние комплекса факторов на принятие отдельными лицами и учреждениями экономических решений, а также последствий этого влияния на рынки.

Сумма премии по экономике в этом году составляет 9 млн шведских крон (1 млн долларов).

Напомним, 6 октября была вручена Нобелевскую премию мира. Ее получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия



