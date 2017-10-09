Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400
Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция продолжают переговоры по поставкам С-400.
Так, Песков ответил на вопрос, готова ли Россия передать Турции технологии для совместного производства комплексов С-400 на территории этой страны.
«Я могу сказать, что контакты и переговоры на экспертном уровне в контексте этой сделки продолжаются», — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал власти США за реакцию на закупку Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Россия и Саудовская Аравия подписали контракты, предусматривающие покупку зенитных ракетных систем С-400.