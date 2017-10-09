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Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400
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    Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

    13:36  9 Октября 2017  /обновлено: 13:53  09 Октября 2017
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    Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

    Москва, 9 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция продолжают переговоры по поставкам С-400.

    Так, Песков ответил на вопрос, готова ли Россия передать Турции технологии для совместного производства комплексов С-400 на территории этой страны.

    «Я могу сказать, что контакты и переговоры на экспертном уровне в контексте этой сделки продолжаются», — сказал представитель Кремля.

    Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал власти США за реакцию на закупку Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

    Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Россия и Саудовская Аравия подписали контракты, предусматривающие покупку зенитных ракетных систем С-400. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #турция #песков #с-400
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