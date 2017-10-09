Песков: Путин и Макрон задали позитивную динамику отношениям РФ и Франции

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Москва, 9 октября. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков предложил не забегать вперед относительно вопроса участия президента Франции Эммануэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в 2018 году. По словам Пескова, участие французского высшего руководства обсуждается, однако объявить о приезде Макрона в Петербург должен Елисейский дворец, а не Кремль.

«Разумеется, в Москве заинтересованы в участии французской стороны, — заявил Песков в ответ на вопросы журналистов. — Контакты глав государств Путина и Макрона задали очень позитивную динамику. Конечно, мы будем рады видеть и французский бизнес на питерском форуме, тем более что французский бизнес давно и широко представлен в самых разных сегментах российского рынка».

Как отметил Песков, Франция является «очень важным» партнером России, и важно «не индексировать отношения на те темы, по которым имеются разногласия, а наоборот идти вперед и развивать нашу кооперацию там, где это возможно».

Ранее ряд российских СМИ сообщили о том, что президент Франции может приехать на ПМЭФ-2018 по приглашению Путина.