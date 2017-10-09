Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Французский актер Жан Рошфор скончался в больнице Парижа
Россия
Шойгу наградил председателя комитета Совфеда России фамильным гербом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу наградил председателя комитета Совфеда России фамильным гербом

    13:17  9 Октября 2017
    50

    Шойгу наградил председателя комитета Совфеда России фамильным гербом

    Москва, 9 октября. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу наградил председателя Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева фамильным гербом.

    Во время заседания оборонного комитета Совета Федерации заместитель министра обороны Сергея Шойгу Николай Панков вручил Виктору Бондареву фамильный герб от имени главы военного ведомства.

    Заместитель Шойгу подчеркнул, что соответствующее решение было принято министром, и он рад вручить награду главнокомандующему ВКС РФ, который сейчас занимает ответственную политическую должность в Совете Федерации России.

    Панков подчеркнул, что Сергей Шойгу уделяет много внимания возрождению традиций, одна из которых связана с именными фамильными гербами. В понедельник состоялось первое заседание оборонного комитета под председательством Виктора Бондарева.

    Шойгу наградил председателя комитета Совфеда России фамильным гербом

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #вкс рф #виктор бондарев #герб
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5901

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52964

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91342

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107995

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30193
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        13:36   9 Октября 2017
        387
        Нобелевскую премию присудили за труды по поведенческой экономике

        Нобелевскую премию присудили за труды по поведенческой экономике

        13:10   9 Октября 2017
        67
        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        10:31   9 Октября 2017
        427
        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        8:54   9 Октября 2017
        831