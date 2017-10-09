Шойгу наградил председателя комитета Совфеда России фамильным гербом

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Москва, 9 октября. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу наградил председателя Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева фамильным гербом.

Во время заседания оборонного комитета Совета Федерации заместитель министра обороны Сергея Шойгу Николай Панков вручил Виктору Бондареву фамильный герб от имени главы военного ведомства.

Заместитель Шойгу подчеркнул, что соответствующее решение было принято министром, и он рад вручить награду главнокомандующему ВКС РФ, который сейчас занимает ответственную политическую должность в Совете Федерации России.

Панков подчеркнул, что Сергей Шойгу уделяет много внимания возрождению традиций, одна из которых связана с именными фамильными гербами. В понедельник состоялось первое заседание оборонного комитета под председательством Виктора Бондарева.