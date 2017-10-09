Киев назвал экс-любовника Максаковой заказчиком убийства Вороненкова

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Киев, 9 октября. Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. По словам главы ведомства Юрия Луценко, фактическим заказчиком убийства является «криминальный авторитет» Владимир Тюрин. При этом Луценко подчеркнул, что Тюрин имел личные мотивы для расправы над Вороненковым.

«Заказчик имел личный мотив убийства – 8 лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова», — уточнил он в комментарии местным СМИ.

Кроме того, генпрокурор Украины назвал исполнителей убийства экс-депутата. Вороненкова, по его словам, расстрелял Павел Паршов, действуя по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцем и Тарасенко.

Сам Паршов был застрелен во время совершения преступления, Лось и Тарасенко задержаны, а Василенко и Левенец объявлены в розыск, уточняет «Свободная пресса».