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Археологи нашли родину «альпийского ледяного человека» Этци
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    Археологи нашли родину «альпийского ледяного человека» Этци

    13:25  9 Октября 2017
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    Археологи нашли родину «альпийского ледяного человека» Этци

    Берн, 9 октября. Группа археологов из Швейцарии объявила, что нашла предположительную родину самого знаменитого «ледяного человека» — древнего человека, которому дали имя Этци и который был обнаружен вмерзшим в лед на итальянских склонах Альп. Как утверждают ученые, около 5 тысяч лет назад Этци жил на территории центральной Швейцарии.

    Известно, что древний человек погиб более 5 тысяч лет назад, израненный после схватки с неизвестными противниками. Рядом с окаменевшим во льдах трупом были обнаружены его личные вещи, нетронутые нападавшими — видимо, крепкому 45-летнему мужчине, закаленному в схватках, удалось уйти отбиться и уйти от своих преследователей, однако позже он умер от ран.

    Археологам удалось найти на берегу Цугского озера в центральной Швейцарии медный топор, выполненный из того же металла, что и оружие, найденное около Этци.

    Археологи нашли родину «альпийского ледяного человека» Этци

    Как сообщает «Ридус», обнаруженная находка поставила археологов перед интересной загадкой — родители Этци жили в самых разных местах — мать в Альпах, а отец и вовсе на Сардинии — и судя по всему, он и сам совершал длительные миграции. Это указывает на то, что жители разных склонов Альп регулярно контактировали друг с другом.

    Археологи нашли родину «альпийского ледяного человека» Этци

    Автор: Валентин Меликов
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