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Мосгорсуд отклонил жалобы на арест квартир гражданской жены и дочери Захарченко
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    Мосгорсуд отклонил жалобы на арест квартир гражданской жены и дочери Захарченко

    13:12  9 Октября 2017
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    Мосгорсуд отклонил жалобы на арест квартир гражданской жены и дочери Захарченко

    Москва, 9 октября. Мосгорсуд признал законным арест имущества семьи полковника Дмитрия Захарченко и его гражданской жены Анастасии Пестриковой. Таким образом, жалоба защиты была отклонена.

    Напомним, недвижимое имущество, в частности, две квартиры в Москве стоимостью около 80 млн и 16 млн рублей, принадлежащие гражданской жене Захарченко и их девятилетней дочери, были арестованы Басманным судом столицы.

    При этом адвокат Валерия Тунникова заявила, что арестованное имущество не принадлежит Захарченко и  было приобретено на средства отца его гражданской жены. Однако следователь в суде сообщил о данных, согласно которым, это имущество куплено на средства Захарченко, полученные преступным путем. У Пестриковой и других владельцев квартир, по его словам, не было доходов, позволяющих приобрести это имущество. 
     

    Автор: Алексей Громов
    #захарченко #арест #дочь #жена #квартиры
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