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Путин одобрил кандидатуру Неверова на пост главы «Единой России» в Госдуме — Володин
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    Путин одобрил кандидатуру Неверова на пост главы «Единой России» в Госдуме — Володин

    13:01  9 Октября 2017
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    Путин одобрил кандидатуру Неверова на пост главы «Единой России» в Госдуме — Володин
    Москва, 9 октября. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил кандидатуру Сергея Неверова на должность руководителя думской фракции «Единая Россия».

    По его словам, кандидатура Неверова была внесена на рассмотрение парламентского большинства председателем партии Дмитрием Медведевым и впоследствии одобрена президентом страны, моральным лидером «Единой России» Владимиром Путиным.

    Как отметил Володин, соответствующее кадровое предложение было сделано в соответствии с уставом партии.

    Путин одобрил кандидатуру Неверова на пост главы «Единой России» в Госдуме — Володин

    Сам Медведев объяснил свой выбор тем, что Неверов умеет находить компромиссы и налаживать диалог, а также обладает необходимым профессионализмом и опытом для правления партией.

     

     

     

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #единая россия #медведев #госдума #володин #неверов
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