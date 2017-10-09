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Политика
МИД РФ: Совет Россия — НАТО снова работает в рутинном режиме
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    МИД РФ: Совет Россия — НАТО снова работает в рутинном режиме

    12:47  9 Октября 2017
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    МИД РФ: Совет Россия — НАТО снова работает в рутинном режиме

    Москва, 9 октября. Работа Совета Россия — НАТО продолжится в штатном режиме, заявили в российском дипведомстве.

    Даты следующих заседаний пока неизвестны, но теперь они снова будут определяться в Брюсселе. Об этом журналистам ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков.

    Напомним, сегодня же в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о «двойном подходе» к России, сочетающем мощную оборону с конструктивным диалогом. Такие меры генсек назвал вынужденными и принятыми в ответ на «действия и угрозы России в отношении Украины».

    О развитии сотрудничества с Кремлем ранее говорил и новый американский посол в Москве Джон Хантсман, который провозгласил главной целью на должности «восстановление доверия между двумя сверхдержавами».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #нато #мешков #международные отношения
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