МИД РФ: Совет Россия — НАТО снова работает в рутинном режиме

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Москва, 9 октября. Работа Совета Россия — НАТО продолжится в штатном режиме, заявили в российском дипведомстве.

Даты следующих заседаний пока неизвестны, но теперь они снова будут определяться в Брюсселе. Об этом журналистам ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков.

Напомним, сегодня же в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о «двойном подходе» к России, сочетающем мощную оборону с конструктивным диалогом. Такие меры генсек назвал вынужденными и принятыми в ответ на «действия и угрозы России в отношении Украины».

О развитии сотрудничества с Кремлем ранее говорил и новый американский посол в Москве Джон Хантсман, который провозгласил главной целью на должности «восстановление доверия между двумя сверхдержавами».