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Сирия, 9 октября. Возобновились междоусобные бои между «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам» в Идлибе. САА разминируют территории «Акербатского котла» в провинции Хама. САА при помощи ВКС РФ вошла в деревню Хатла восточнее Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА в восточной части Хомса; проводят боевые вылеты в поддержку САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по разминированию бывшего «Акербатского котла» на востоке провинции Хама.

«Исламское государство»: понесло потери в результате столкновений с курдами в районе месторождения Конико в Дейр эз-Зоре; лишилось десяти террористов в боях с «Хашд Аш-Шааби» в провинции Салах Эд-Дин в Ираке; организовало взрыв и нападение к югу от Багдада.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; ведет перестрелки с САА в северной части Хамы.

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла населенный пункт Арманас в провинции Идлиб в результате боев с «Тахрир Аш-Шам».

Курды: захватили деревню Кавиш севернее города Ас-Сувар в провинции Дейр эз-Зор; вошли в деревню Хатла на левом берегу Евфрата восточнее Дейр эз-Зора; ведут ракетные обстрелы позиций ИГ1 в районе Аль-Нахда городе Ракка.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает обстреливать укрепленные пункты боевиков вооруженной оппозиции в квартале Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает местный Twitter-канал (Ghouta_GMC).

Тем временем в населенном пункте Джисрин, расположенном в Восточной Гуте, прошли выборы в местный совет. Как передает новостной портал Al Hadath News, женщин не допустили до участия в качестве кандидатов, однако позволили проголосовать. Напомним, город находится под контролем исламистских группировок.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Twitter (PalmyraRev1), подконтрольный вооруженной оппозиции, вновь сообщает об ожесточенных столкновениях между террористами «Исламского государства»1 и правительственной армией при поддержке российских ВКС на востоке провинции. Противники возобновили бои недалеко от стратегического города Ас-Сухна. По данным подконтрольного ИГИЛ1 агентства новостей «Аль-Амак», девять солдат Сирийской арабской армии (САА) были убиты ИГИЛовцами во время вооруженного противостояния. Официального подтверждения данная информация, тем не менее, не получила.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийские демократические силы**** (SDF), выступающие при поддержке международной коалиции, продолжают военную операцию под названием «Буря Джазиры» на севере провинции. Согласно информации военного источника в соцсети Twitter (ClaudiaAlMina), курдским отрядам удалось зачистить от радикалов ИГ деревню Кавиш, расположенную к северу от освобожденного ранее города Ас-Сувар. В свою очередь, боевики террористической группировки не прекращают предпринимать попытки контратак. Сообщается, что силы ИГ прошедшей ночью напали на курдов в районе нефтяного месторождения Конико, однако атака была отражена. Кроме того, два террориста-смертника ИГ были уничтожены.

Тем временем правительственные войска при помощи ВКС РФ вошли в деревню Хатла после интенсивных столкновений с исламистами в районе населенного пункта Хашам. Таким образом, сирийская армия заняла территории, находящиеся на линии соприкосновения сил курдов и САА на восточном берегу реки Евфрат и далее намеревается продвигаться на юг в сторону месторождения Аль-Умар.

Провинция Идлиб

Вновь вспыхнул междоусобный конфликт в рядах вооруженной оппозиции. Согласно сообщениям оппозиционных СМИ, боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» провели атаку на военные базы «Ахрар Аш-Шам» вблизи населенного пункта Арманас, убив по меньшей мере двух исламистов группировки. Информационное агентство Al Masdar News сообщает, что радикалы действовали при поддержке формирования «Исламское движение Восточного Туркестана». В результате боев город перешел под контроль радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1***.

Провинция Ракка

Несмотря на постоянные боевые вылеты западной коалиции и обстрелы курдов, боевики «Исламского государства» продолжают удерживать здание национальной больницы и городской стадион в районе Аль-Нахда в городе Ракка, передает военный источник в Twitter (GebeilyM). По данным Twitter-канала (afarinmamosta), курдские подразделения обстреливают опорные пункты ИГИЛовцев из ракетных установок и готовятся к решающей атаке. Никакой информации о потерях со стороны террористической группировки пока не поступало. Напомним, «демократическая армия» ведет наступление в провинции в рамках финального этапа кампании «Гнев Евфрата».

Провинция Хама

Как сообщалось ранее, территории «Акербатского котла» были полностью зачищены от террористов «Исламского государства». Как сообщает на своей странице в Twitter (ZanoubiaTv) военный источник, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут работы по разминированию деревни Аль-Соха к востоку от города Саламия.

Между тем на севере региона продолжаются взаимные обстрелы между правительственными силами и радикалами антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Стороны обмениваются артиллерийским огнем недалеко от города Аль-Латамина, передает оппозиционный Twitter-канал (NRVR11).

Ирак

Проправительственные отряды ополченцев-шиитов «Хашд Аш-Шааби» столкнулись с группой радикалов «Исламского государства» в районе населенного пункта Макхул в провинции Салах Эд-Дин. Согласно данным военного источника в Twitter (FuryBlazing), десять террористов ИГ были уничтожены, еще несколько попали в плен к Силам народной мобилизации.

Тем временем, по сведениям новостного агентства Al Masdar News, один их мирных жителей был убит, двое гражданских лиц получили ранения в результате взрыва бомбы к югу от Багдада. Взрывное устройство было заложено вблизи генератора электроэнергии в населенном пункте Аль-Зафарании. Еще один человек погиб в результате вооруженного нападения неизвестных боевиков. Предполагается, что за организацию обеих атак ответственны ИГИЛовцы «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)