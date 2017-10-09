ВКС РФ провели учения по сопровождению бомбардировщиков над Камчаткой

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Петропавловск-Камчатский, 9 октября. Новейшие многоцелевые истребители ВКС РФ Су-35С отработали сопровождение бомбардировщиков Ту-22М3.

Командование Восточного военного округа сообщило, что тренировка была проведена в рамках масштабных учений дальней авиации. Полет, проходивший над Камчатским краем и акваторией Берингова моря, длился более трех часов.

Выполнив учебно-боевые задачи, самолеты совершили успешную посадку на аэродроме Елизово, отмечают в ВВО. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С перебазируют свои машины в пункт постоянной дислокации, расположенный в Хабаровском крае. Расстояние перелета составит порядка полутора тысяч километров.