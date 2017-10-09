Хомс: за минувшие сутки к режиму перемирия присоединились четыре населенных пункта

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Москва, 9 октября. В министерстве обороны России сообщили, что к режиму прекращения огня присоединились населенные пункты в провинциях Хомс и Хама.

Пресс-служба военного ведомства РФ сообщила, что при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки к режиму прекращения боевых действий присоединились населенные пункты Аль-Ганто, Аль-Амара, Мазри аль-Ашх и Кирбит-Альджаме в провинциях Хомс и Хама.

В данный момент количество поселений, подписавших соглашения о перемирии, составляет 2248. Отмечается, что российская сторона провела медицинскую гуманитарную акцию в военном госпитале «Мугамба» в крупнейшем городе страны Алеппо. Помощь получил 71 военнослужащий Сирийской арабской армии. Также медицинские услуги были оказаны 126 мирным жителям.