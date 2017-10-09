Столтенберг объяснил, зачем НАТО создает «военный шенген» в Евросоюзе

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Бухарест, 9 октября. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, в настоящее время руководство НАТО активно работает с представителями Евросоюза по вопросу устранения бюрократических проволочек при переброске войск НАТО внутри Евросоюза и создания так называемого «военного шенгена». Этот вопрос Столтенберг называл ключевым во взаимоотношениях НАТО и Брюсселя.

Столтенберг напомнил, что для важнейших стран НАТО принципиально закрыта возможность вступления в Шенгенскую зону, поэтому для их вооруженных сил «военный шенген» очень актуален. Однако для достижения возможности свободного перемещения военнослужащих и техники необходимо устранить большое количество юридических и бюрократических препятствий.

«Мы рассматриваем это на министерском уровне и активно прорабатываем параграф за параграфом», — объявил Столтенберг.

На данный момент перемещение войск НАТО между ее членами в Европе требует бюрократических процедур и согласований. Идею «военного шенгена» выдвинул ранее командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого, мигрантам проще перемещаться внутри Евросоюза, чем американским войскам.