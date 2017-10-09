Говорят, он тоже где-то тут: Прилепин пошутил о воюющем в АТО актере Пашинине

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Донецк, 9 октября. Известный российский писатель Захар Прилепин пошутил о присутствии на передовой в Донбассе Анатолия Пашинина, воюющего на украинской стороне.

«С наших позиций в хорошую погоду видно Мариуполь. Актера Пашинина не видно, хотя, говорят, он тоже где-то тут. Впрочем, я отвлёкся», — написал Прилепин на своей странице в Facebook.

Ранее Пашинин в интервью изданию «Обозреватель» отметил, что в добровольческих батальонах, в отличие от ВСУ, «очень внимательные люди».«Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ. Это должны быть добровольцы», — подчеркнул он. Кроме того, по его словам, ему вне очереди предоставили «возможность попасть на передовую», хотя обычно туда берут тех, кто «проявил себя».

Ранее писатель в беседе с Федеральным агентством новостей назвал заявления актера о получении удовольствия от войны «вполне разумным заявлением». «Война — архетипическое мужское занятие, и Пашинин явно получает там удовольствия больше, чем изображая солдата в кино», — пояснил он.