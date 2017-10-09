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Россия
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Украина
В Раде заявили, что «Россия была готова ввести танки» в Киев в 2014 году
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    В Раде заявили, что «Россия была готова ввести танки» в Киев в 2014 году

    12:33  9 Октября 2017
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    В Раде заявили, что «Россия была готова ввести танки» в Киев в 2014 году

    Киев, 9 октября. В марте 2014 года «российская армия могла в течение двух-трех часов взять Киев, поэтому сторонники Майдана не решились уже тогда объявить военное положение в связи с событиями в Крыму». Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по безопасности и обороне Иван Винник. 

    По его словам, за прошедшие три года Вооруженные силы Украины стали настолько сильны, что якобы теперь «война с Россией обернется для РФ «массированными жертвами». 

    Как заявил Винник, «в начале марта 2014 года была реальная угроза, что в случае 2-3 часового танкового броска со стороны Черниговской области или Белоруссии танки могли оказаться в Киеве».

    Если бы это произошло, передает слова Винника «Политнавигатор», то украинская армия была бы не способна что-либо противопоставить России.

    «Россия была готова ввести свои танки в Киев. Тогда наши самолеты, которые базируются на сегодняшний день в Умани, даже были не заправлены топливом. Такая была ситуация по состоянию на март 2014 года», — отметил он. 

    В Раде заявили, что «Россия была готова ввести танки» в Киев в 2014 году

    По его словам, на сегодняшний день все по-другому, поскольку в случае угрозы со стороны РФ, украинская армия сможет противостоять вторжению. 

    Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого более 96% жителей высказались за воссоединение полуострова с Российской Федерацией. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #киев #украина
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