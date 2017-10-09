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Россия
ВКС РФ провели учения по сопровождению бомбардировщиков над Камчаткой
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Сирия — еще одна псевдопобеда США: САА и ВКС РФ уничтожают ИГ, несмотря на уловки Штатов
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    Сирия — еще одна псевдопобеда США: САА и ВКС РФ уничтожают ИГ, несмотря на уловки Штатов

    12:40  9 Октября 2017
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    Сирия: САА и ВКС РФ уничтожат ИГ, несмотря на уловки Штатов — Пушков

    Алексей Пушков, глава Совета Федерации по информационной политике, опубликовал запись на своей странице в Twitter, в которой подчеркнул, что ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) совместными усилиями смогут освободить САР от «Исламского государства» (запрещено в РФ), даже если США продолжат чинить препятствия на их пути. Это заявление стало ответом на недавние слова официального представителя Пентагона Эрика Пехона, который отметил, что работа Дамаска, Москвы и Тегерана вряд ли приведет к окончательному уничтожению ИГ1. Он также добавил, что в действительности настоящий урон террористам якобы наносят силы международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

    Руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, указал на то, что за все время военной кампании в Сирии Соединенные Штаты так и не смогли достичь поставленных целей, в то время как российские ВКС и сирийские войска за последние два года добились намного больших успехов с борьбе с ИГИЛ1, почти полностью ликвидировав крупнейшую в мире террористическую группировку. Соответственно, считает Косачев, за США в данном случае говорит «банальная ревность».

    Алексей Пушков

    Примечательно, что глава министерства иностранных дел САР Фейсал Микдад ранее заявлял, что в ходе операции коалиция США убила большее количество гражданских лиц, нежели террористов, и фактически почти ничего не внесла в борьбу с «Исламским государством»1.

    Элементарная статистика также говорит не в пользу Соединенных Штатов. Так, представитель МО России Игорь Конашенков напомнил, что к 2015-му году, когда началась кампания ВКС РФ в Сирии, под контролем террористических организаций находилось порядка 90% арабской республики, несмотря на деятельность ВС США и их союзников. Теперь же спустя два года совместной работы российской боевой авиации и сирийской армии в оккупации боевиков остается уже меньше 10% территорий САР.

    ВКС РФ

    Тем не менее, несмотря на очевидные факты, Соединенные Штаты продолжают присваивать чужие военные успехи себе. Политолог Дмитрий Солонников в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил о том, что Вашингтон, опираясь на привычные методы дезинформации, намерен сформировать у мировой общественности ложное представление и предстать перед всем миром в качестве победителя и героя-освободителя.

    «С самого начала было понятно, что как бы активно российские ВКС не участвовали в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии, какие бы победы не достигались ими совместно с сирийской армией, в самих Штатах и в том информационном пространстве, которое Вашингтон контролирует, США будут пытаться демонстрировать, что это именно они являются той силой, победившей «Исламское государство». Они создадут картинку, где их полосатый флаг станет главным символом, под которым солдаты боролись с международным терроризмом. Соединенные Штаты в любом случае припишут победу себе. Напомню, они по-прежнему утверждают, что США внесли основной вклад в борьбу с фашизмом во Второй мировой войне. Сделав хоть что-нибудь, освободив хоть два метра сирийской земли, Вашингтон все равно создаст видимость того, что именно он был главной силой в данном противостоянии».

    ВВС США

    При этом, отмечает эксперт, те лица, которые непосредственно задействованы в сирийском конфликте, — как с одной, так и с другой стороны — прекрасно осознают, каково истинное положение дел в республике, кто действительно борется с ИГ, а кто лишь создает видимость. Однако медиапространство совершенно другая сфера, и в ее пределах Вашингтон не боится делать громкие высказывания, нагло приписывая достижения ВКС РФ и САА себе. Дмитрий Солонников уверен, что «победа США в Сирии» станет темой многих будущих голливудских картин, книг и документальных фильмов.

    «То, что происходит в информационном поле, — это одно. В данном случае Соединенные Штаты останутся верными себе. Голливуд снимет целый ряд фильмов о том, что американская коалиция «освободила» Сирию, об этом будут написаны книги, и соответствующим образом события будут изложены в их учебниках по истории. Однако то, что происходит в действительности, мы видим: американцы контролируют определенную часть территорий со своими союзниками, но она, конечно, гораздо меньше, чем та часть Сирии, которую освободили сирийские войска при помощи наши ВКС. Террористов побеждают официальный Дамаск и российские силы, они будут побеждать и дальше. Участие же США в деле борьбы с ИГ совсем не столько важно, можно было бы легко обойтись и без них».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #алексей пушков #вкс рф #игил #игорь конашенков #константин косачев #саа #коалиция сша #фейсал микдад #эрик пехон
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