Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
ВКС РФ провели учения по сопровождению бомбардировщиков над Камчаткой
Украина
День «перемоги»: Ярош назвал дату «возвращения» Донецка и Луганска
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    День «перемоги»: Ярош назвал дату «возвращения» Донецка и Луганска

    12:34  9 Октября 2017
    371

    День «перемоги»: Ярош назвал дату «возвращения» Донецка и Луганска

    Киев, 9 октября. Киев в скором времени вернет под свой контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, выразил мнение экс-глава экстремистского движения «Правый сектор»1*, депутат Верховной рады Дмитрий Ярош.

    По его словам, возвращение территорий, неподконтрольных Киеву — «план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок».

    «Мы ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать? Чтобы совместить две даты — чтобы не праздновать много», — сказал он в интервью украинскому изданию «Апостроф»

    Напомним, 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса. Он пояснил, что законопроект о реинтеграции Донбасса позволит Украине использовать военную силу на востоке страны, а также претендовать на новые поставки иностранного оружия

    Деятельность националистически ориентированной украинской организации «Правый сектор» запрещена в России по решению Верховного суда

     


     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс #лнр #ярош
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5889

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52925

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91209

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107978

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30190
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

        10:31   9 Октября 2017
        349
        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        8:54   9 Октября 2017
        747
        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        7:09   9 Октября 2017
        1542
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        211