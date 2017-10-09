День «перемоги»: Ярош назвал дату «возвращения» Донецка и Луганска

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Киев, 9 октября. Киев в скором времени вернет под свой контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, выразил мнение экс-глава экстремистского движения «Правый сектор»1*, депутат Верховной рады Дмитрий Ярош.

По его словам, возвращение территорий, неподконтрольных Киеву — «план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок».

«Мы ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать? Чтобы совместить две даты — чтобы не праздновать много», — сказал он в интервью украинскому изданию «Апостроф»

Напомним, 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса. Он пояснил, что законопроект о реинтеграции Донбасса позволит Украине использовать военную силу на востоке страны, а также претендовать на новые поставки иностранного оружия.

Деятельность националистически ориентированной украинской организации «Правый сектор» запрещена в России по решению Верховного суда





1 Организация запрещена на территории РФ.