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Сирия, 9 октября. В результате обстрела «Джебхат Ан-Нусры»*** жители Алеппо остались без света. Турция и ССА** ведут обстрел позиций «Тахрир Аш-Шам» на северо-западе Идлиба. 15 террористов ИГ1 уничтожены авиаударами ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в районе Аль-Маядина к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают обстреливать позиции боевиков в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; ведут бои с «Ан-Нусрой» в районе города Абу Дали к северу от Хамы.

«Исламское государство»: утверждает, что боевики провели контратаку близ города Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре; понесло потери в результате воздушной атаки ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия (ССА): при поддержке Турции обстреливает позиции «Тахрир Аш-Шам» на северо-западе провинции Идлиб.

«Тахрир Аш-Шам»: отбила атаку САА в Восточной Гуте Дамаска; обстреляла район Джамият Аз-Захра на северо-западе Алеппо; открыла огонь по деревне Аль-Масима к северу от Даръа; подверглась ударам САА в районе трассы Ас-Садд в Даръа.

Курды: продолжают продвигаться в северной части провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

Местный военный источник в сети Twitter (ain_tarma) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают позиции боевиков в квартале Айн-Тарма в районе Восточной Гуты Дамаска. Также поступила информация о том, что ночная атака правительственных войск была отбита радикалами исламистских организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». Об этом сообщает Twitter-канал (Alrahmancorps4). Данные о потерях сторон пока формируются.

Провинция Алеппо

На северо-западе административного центра региона вновь наблюдаются столкновения между исламистами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» и войсками САР. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по району Джамият Аз-Захра из пулеметов и ракетных установок. Никакой информации о возможных пострадавших пока не поступало. Однако стало известно, что в результате обстрела в Алеппо было нарушено электроснабжение. В данный момент ведутся ремонтные работы, передает местный источник на своей странице в сети Twitter (AleppoNN).

Провинция Дейр эз-Зор

Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», заявляет, что террористы ИГ провели контратаку, в результате которой несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) были убиты в окрестностях города Аль-Маядин, передает Twitter-канал (alhhbib2322). Тем не менее правительственные источники данные сведения пока не подтверждали. Напротив, накануне силы Башара Асада при поддержке военных самолетов ВКС РФ продолжили продвигаться в районе Аль-Маядина. Напомним, под контроль армии САР и союзных ей проасадовских ополченческих отрядов перешел населенный пункт Мурат Аль-Фаука. Кроме того, все большее количество радикалов террористической группировки покидают город и эвакуируются в пограничный Абу-Кемаль.

Между тем Сирийские демократические силы**** (SDF) развивают наступление на севере региона. В ходе столкновений, произошедших в выходные, курдские подразделения захватили населенные пункты Ас-Сава и Весиха, передает новостной портал Al Masdar News. При этом восемь боевиков ИГИЛ1 были уничтожены.

Провинция Даръа

Продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами альянса «Тахрир Аш-Шам». Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (Athr_Press), боевики провели минометный обстрел деревни Аль-Масима, расположенной к северу от столицы провинции. Под огнем исламистов погибли как минимум два мирных жителя.

В свою очередь, правительственные подразделения открыли огонь по укрепленным пунктам террористической группировки из крупнокалиберных пулеметов в районе трассы Ас-Садд, передает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). О нанесенном радикалам уроне не сообщалось.

Провинция Идлиб

Ранее поступала информация о том, что турецкие войска вместе с отрядами Сирийской свободной армии (ССА) приблизились к сирийско-турецкой границе на северо-западе провинции Идлиб. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, боевики продолжают обстреливать опорные пункты антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам». Кроме того, как передают военные источники AMN, военнослужащие Турции демонтировали некоторые участки недавно построенной радикалами «Ан-Нусры» стены. Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале полномасштабной военной операции против «Джебхат Ан-Нусры» в субботу. Сообщается также, что воздушную поддержку в борьбе с исламистами объединенным силам оказывают ВКС РФ.

Провинция Хама

В северной части провинции не прекращается вооруженное противостояние между исламистами «Хайят Тахрир Аш-Шам» и военнослужащими САР. Оппозиционный источник в сети Twitter (NRVR11) сообщает о взаимных артиллерийских обстрелах недалеко от города Абу Дали. Согласно сведениям Twitter-канала (MousaAlomar), несколько солдат Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF) были убиты в результате столкновений. Кроме того, подконтрольные Джебхат Ан-Нусре»1 источники заявляли, что боевикам удалось уничтожить танк САА. Однако подтверждения данная информация пока не получила.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о продолжающихся вооруженных стычках между террористами «Исламского государства»1 и армией Ирака, выступающей при поддержке Сил народной мобилизации, в провинции Аль-Анбар. Стало известно, что иракские военные самолеты нанесли авиаудары по военному лагерю радикалов ИГ, расположенному в центре региона. В результате авианалета по меньшей мере 15 боевиков террористической группировки были ликвидированы. После того как территории вдоль сирийско-иракской границы будут зачищены от ИГИЛовцев, все провинции Ирака будут находится под контролем правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)