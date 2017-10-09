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Россия
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Новости Сирии
Сирия новости 9 октября 12.30: «Нусра» оставила без света жителей Алеппо, ВВС Ирака уничтожили 15 террористов ИГ
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    Сирия новости 9 октября 12.30: «Нусра» оставила без света жителей Алеппо, ВВС Ирака уничтожили 15 террористов ИГ

    12:30  9 Октября 2017
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    «Нусра» оставила без света жителей Алеппо

    Сирия, 9 октября. В результате обстрела «Джебхат Ан-Нусры»*** жители Алеппо остались без света. Турция и ССА** ведут обстрел позиций «Тахрир Аш-Шам» на северо-западе Идлиба. 15 террористов ИГ1 уничтожены авиаударами ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА в районе Аль-Маядина к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают обстреливать позиции боевиков в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; ведут бои с «Ан-Нусрой» в районе города Абу Дали к северу от Хамы.

    «Исламское государство»: утверждает, что боевики провели контратаку близ города Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре; понесло потери в результате воздушной атаки ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

    Сирийская свободная армия (ССА): при поддержке Турции обстреливает позиции «Тахрир Аш-Шам» на северо-западе провинции Идлиб.

    «Тахрир Аш-Шам»: отбила атаку САА в Восточной Гуте Дамаска; обстреляла район Джамият Аз-Захра на северо-западе Алеппо; открыла огонь по деревне Аль-Масима к северу от Даръа; подверглась ударам САА в районе трассы Ас-Садд в Даръа.

    Курды: продолжают продвигаться в северной части провинции Дейр эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Местный военный источник в сети Twitter (ain_tarma) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают позиции боевиков в квартале Айн-Тарма в районе Восточной Гуты Дамаска. Также поступила информация о том, что ночная атака правительственных войск была отбита радикалами исламистских организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». Об этом сообщает Twitter-канал (Alrahmancorps4). Данные о потерях сторон пока формируются.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    На северо-западе административного центра региона вновь наблюдаются столкновения между исламистами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» и войсками САР. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по району Джамият Аз-Захра из пулеметов и ракетных установок. Никакой информации о возможных пострадавших пока не поступало. Однако стало известно, что в результате обстрела в Алеппо было нарушено электроснабжение. В данный момент ведутся ремонтные работы, передает местный источник на своей странице в сети Twitter (AleppoNN).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», заявляет, что террористы ИГ провели контратаку, в результате которой несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) были убиты в окрестностях города Аль-Маядин, передает Twitter-канал (alhhbib2322). Тем не менее правительственные источники данные сведения пока не подтверждали. Напротив, накануне силы Башара Асада при поддержке военных самолетов ВКС РФ продолжили продвигаться в районе Аль-Маядина. Напомним, под контроль армии САР и союзных ей проасадовских ополченческих отрядов перешел населенный пункт Мурат Аль-Фаука. Кроме того, все большее количество радикалов террористической группировки покидают город и эвакуируются в пограничный Абу-Кемаль.

    Между тем Сирийские демократические силы**** (SDF) развивают наступление на севере региона. В ходе столкновений, произошедших в выходные, курдские подразделения захватили населенные пункты Ас-Сава и Весиха, передает новостной портал Al Masdar News. При этом восемь боевиков ИГИЛ1 были уничтожены.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами альянса «Тахрир Аш-Шам». Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (Athr_Press), боевики провели минометный обстрел деревни Аль-Масима, расположенной к северу от столицы провинции. Под огнем исламистов погибли как минимум два мирных жителя.

    В свою очередь, правительственные подразделения открыли огонь по укрепленным пунктам террористической группировки из крупнокалиберных пулеметов в районе трассы Ас-Садд, передает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). О нанесенном радикалам уроне не сообщалось.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Ранее поступала информация о том, что турецкие войска вместе с отрядами Сирийской свободной армии (ССА) приблизились к сирийско-турецкой границе на северо-западе провинции Идлиб. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, боевики продолжают обстреливать опорные пункты антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам». Кроме того, как передают военные источники AMN, военнослужащие Турции демонтировали некоторые участки недавно построенной радикалами «Ан-Нусры» стены. Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале полномасштабной военной операции против «Джебхат Ан-Нусры» в субботу. Сообщается также, что воздушную поддержку в борьбе с исламистами объединенным силам оказывают ВКС РФ.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В северной части провинции не прекращается вооруженное противостояние между исламистами «Хайят Тахрир Аш-Шам» и военнослужащими САР. Оппозиционный источник в сети Twitter (NRVR11) сообщает о взаимных артиллерийских обстрелах недалеко от города Абу Дали. Согласно сведениям Twitter-канала (MousaAlomar), несколько солдат Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF) были убиты в результате столкновений. Кроме того, подконтрольные Джебхат Ан-Нусре»1 источники заявляли, что боевикам удалось уничтожить танк САА. Однако подтверждения данная информация пока не получила.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Агентство новостей Iraqi News сообщает о продолжающихся вооруженных стычках между террористами «Исламского государства»1 и армией Ирака, выступающей при поддержке Сил народной мобилизации, в провинции Аль-Анбар. Стало известно, что иракские военные самолеты нанесли авиаудары по военному лагерю радикалов ИГ, расположенному в центре региона. В результате авианалета по меньшей мере 15 боевиков террористической группировки были ликвидированы. После того как территории вдоль сирийско-иракской границы будут зачищены от ИГИЛовцев, все провинции Ирака будут находится под контролем правительственных сил.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #новости сирии #идлиб #даръа #сса #хомс
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    Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо
    Сирия итоги за сутки на 9 октября 06.00: 250 мирных жителей Ракки убито ударами коалиции, в Хаме уничтожено два командира «Тахрир аш-Шам»
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