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Россия
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Общество
Итальянские СМИ объяснили подтекст «интимного» подарка Путину от Берлускони
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    Итальянские СМИ объяснили подтекст «интимного» подарка Путину от Берлускони

    12:10  9 Октября 2017
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    Опубликовано фото «интимного» подарка Берлускони на день рождения Путина

    Москва, 9 октября. Итальянский экс-премьер-министр Сильвио Берлускони лично прибыл в Сочи для того, чтобы подарить президенту Владимиру Путину на день рождения особенный подарок, которым оказался пододеяльник с вышивкой ручной работы.

    Как отмечает итальянское издание Corriere de la Serra, за долгие годы в жизни Путина и Берлускони «поменялось практически все», они даже расстались со своими тогдашними супругами, однако их дружба сохранилась неизменной. Издание рассказало о подтексте, который заложен в этом подарке.

    «Это не просто правительственные отношения — это партнерство, поэтому подарок сочетает в себе публичное и частное, формальное и интимное», — отмечают итальянцы.

    На сделанном на заказ вышитом пододеяльнике от известной итальянской компании изображены Сильвио Берлускони и Владимир Путин, которые жмут друг-другу руки на фоне Колизея и собора Василия Блаженного, пишет «Свободная пресса».

    Пользователи Сети оценили подарок экс-премьера Италии. 

    «Странновато, — пишет один из пользователей в Twitter. — Ну не могу представить использование нашим ВВП подарка по назначению. Хотя, возможно, всё дарят «под стекло».

    «Кому же не захочется оказаться в постели с Путиным и Берлускони», — шутят другие.

    Напомним, президент России отпраздновал свой 65-й день рождения позавчера. Подарки президенту направили самые разные политики и компании, а также известные бренды из разных стран мира. Простые люди также не остались в стороне — в различных городах, в том числе в Берлине и Новосибирске, появились граффити с Путиным.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #берлускони
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