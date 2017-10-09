Итальянские СМИ объяснили подтекст «интимного» подарка Путину от Берлускони

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Москва, 9 октября. Итальянский экс-премьер-министр Сильвио Берлускони лично прибыл в Сочи для того, чтобы подарить президенту Владимиру Путину на день рождения особенный подарок, которым оказался пододеяльник с вышивкой ручной работы.

Как отмечает итальянское издание Corriere de la Serra, за долгие годы в жизни Путина и Берлускони «поменялось практически все», они даже расстались со своими тогдашними супругами, однако их дружба сохранилась неизменной. Издание рассказало о подтексте, который заложен в этом подарке.

«Это не просто правительственные отношения — это партнерство, поэтому подарок сочетает в себе публичное и частное, формальное и интимное», — отмечают итальянцы.

На сделанном на заказ вышитом пододеяльнике от известной итальянской компании изображены Сильвио Берлускони и Владимир Путин, которые жмут друг-другу руки на фоне Колизея и собора Василия Блаженного, пишет «Свободная пресса».

Пользователи Сети оценили подарок экс-премьера Италии.

«Странновато, — пишет один из пользователей в Twitter. — Ну не могу представить использование нашим ВВП подарка по назначению. Хотя, возможно, всё дарят «под стекло».

Well who wouldn't want to be in bed with Putin and Berlusconi — H20_2011 (@H20_2011) October 9, 2017

«Кому же не захочется оказаться в постели с Путиным и Берлускони», — шутят другие.

Напомним, президент России отпраздновал свой 65-й день рождения позавчера. Подарки президенту направили самые разные политики и компании, а также известные бренды из разных стран мира. Простые люди также не остались в стороне — в различных городах, в том числе в Берлине и Новосибирске, появились граффити с Путиным.