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Берлин, 9 октября. Немецкая газета Handelsblatt заявила о серьезных рисках, которые грозят Турции из-за сотрудничества с Россией и Ираном в Сирии. Совместная операция Анкары с Москвой фактически означает признание власти Башара Асада в Сирии, а это полностью противоречит прежней стратегии Анкары, что может вызвать недовольство союзников Турции по НАТО.

В связи с этим газета называет турецкого президента Тайипа Эрдогана «игроком, который постоянно меняет тактику», при этом он действует неожиданно, а иногда анонсирует свои действия «на два шага вперёд».

При этом Handelsblatt напоминает, что сотрудничество Анкары с Россией и Ираном происходит на фоне обострения отношений с Вашингтоном, вызванного решением Белого дома осуществлять поставки оружия курдам, которых власти Турции считает террористами.

Это представляет для НАТО «щекотливый момент», ведь другие страны альянса в Европе до сих пор воздерживались от прямого участия в военном конфликте в Сирии, отмечает автор.

Он также подчеркнул, что долгие годы Турция выступала за смену режима в САР, и Вашингтон в целом разделял эту позицию. «Однако теперь США настаивают на поддержке курдско-сирийской партии «Демократический союз», а Анкара отважилась на «военный шпагат» с Россией», — говорится в материале Handelsblatt.

Причина этого, по мнению автора статьи, проста: Анкара хочет помешать распространению курдов вдоль турецко-сирийской границы, считая недопустимым их стремление к независимости в этом регионе. Именно в этом, по версии издания, и кроется причина нынешней военной операции: Анкара намерена не допустить, чтобы пограничный город Идлиб попал в руки Демократического союза.