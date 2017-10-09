Ученые назвали эффективные диеты для предотвращения проблем с памятью

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Хельсинки, 9 октября. Научные сотрудники из Университета Хельсинки назвали составляющие диеты, которая способна улучшить память. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

По словам экспертов, в основе данной диеты лежат продукты, которые способны сделать более тонкими клеточные мембраны, что сказывается на увеличении скорости обмена сигналами между клетками, благодаря чему мозг проще и легче обрабатывает огромное количество данных, пишет «Ридус».

По мнению финских исследователей, наиболее эффективной для улучшения памяти является средиземноморская диета, в основе которой лежит употребление фруктов и изделий из твердых сортов пшеницы.

Кроме того, речь идет о диете MIND, которая включает употребление овощей и рыбы, а также мяса птицы.

Ученые отмечают, что позитивно влияют на мозговую деятельность чай и кофейные напитки.