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Россия
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Общество
Ученые назвали эффективные диеты для предотвращения проблем с памятью
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    Ученые назвали эффективные диеты для предотвращения проблем с памятью

    11:54  9 Октября 2017
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    Ученые назвали эффективные диеты для предотвращения проблем с памятью

    Хельсинки, 9 октября. Научные сотрудники из Университета Хельсинки назвали составляющие диеты, которая способна улучшить память. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat. 

    По словам экспертов, в основе данной диеты лежат продукты, которые способны сделать более тонкими клеточные мембраны, что сказывается на увеличении скорости обмена сигналами между клетками, благодаря чему мозг проще и легче обрабатывает огромное количество данных, пишет «Ридус».

    Ученые назвали эффективные диеты для предотвращения проблем с памятью

    По мнению финских исследователей, наиболее эффективной для улучшения памяти является средиземноморская диета, в основе которой лежит употребление фруктов и изделий из твердых сортов пшеницы.

    Кроме того, речь идет о диете MIND, которая включает употребление овощей и рыбы, а также мяса птицы.

    Ученые отмечают, что позитивно влияют на мозговую деятельность чай и кофейные напитки.

    Автор: Дана Балан
    #ученые #хельсинки #диета
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