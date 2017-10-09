Имена прибывших в Крым делегатов с Украины оставят в тайне

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Симферополь, 9 октября. В Крыму не планируют разглашать имена участников съезда украинских диаспор в республике, которые прибыли из областей Украины.

«На форум прибыли и представители некоторых областей Украины, но их имена не будут разглашаться в целях безопасности и во избежание угрозы жизни на Украине, где происходит подавление любого инакомыслия, вплоть до физического уничтожения несогласных», — сообщила в интервью РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова.

9 октября начнется официальная программа съезда. Международный съезд представителей украинских диаспор Крым принимает впервые. В Крыму проживает около 300 тысяч украинцев, о чем говорят данные последней переписи.

Напомним, ранее сообщалось, что на мероприятие приедут участники из Украины, Белоруссии и Молдавии. Они проведут дискуссию на тему сотрудничества украинских общественных организаций с соотечественниками за рубежом.