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Россия
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Политика
Имена прибывших в Крым делегатов с Украины оставят в тайне
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    Имена прибывших в Крым делегатов с Украины оставят в тайне

    11:56  9 Октября 2017
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    Имена прибывших в Крым делегатов с Украины оставят в тайне

    Симферополь, 9 октября. В Крыму не планируют разглашать имена участников съезда украинских диаспор в республике, которые прибыли из областей Украины. 

    «На форум прибыли и представители некоторых областей Украины, но их имена не будут разглашаться в целях безопасности и во избежание угрозы жизни на Украине, где происходит подавление любого инакомыслия, вплоть до физического уничтожения несогласных», — сообщила в  интервью РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова.

    9 октября начнется официальная программа съезда. Международный съезд представителей украинских диаспор Крым принимает впервые. В Крыму проживает около 300 тысяч украинцев, о чем говорят данные последней переписи.

    Напомним, ранее сообщалось, что на мероприятие приедут участники из Украины, Белоруссии и Молдавии. Они проведут дискуссию на тему сотрудничества украинских общественных организаций с соотечественниками за рубежом. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #крым
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