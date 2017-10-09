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Украина
«Порошенко ждет судьба бен Ладена»: украинцы объяснили, зачем Киев ищет защиты от Гааги
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    «Порошенко ждет судьба бен Ладена»: украинцы объяснили, зачем Киев ищет защиты от Гааги

    14:27  9 Октября 2017  /обновлено: 14:28  09 Октября 2017
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    Оговорочка по Фрейду: украинцы о заявлении Рады о том, что закон о Донбассе защищает ВСУ от Гааги

    Законопроект о реинтеграции Донбасса позволит защитить военнослужащих Вооруженных сил Украины от международного трибунала, заявила представитель президента в Верховной раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Юридически они (военнослужащие ВСУ, —  Прим. ФАН) будут иметь дополнительную защиту и объяснение, если, не дай бог, Россия захочет воспользоваться Гаагским трибуналом и запугивать наших военных, как это делалось в Грузии, то принят этот документ и принято определение, что войска должны быть, потому что мы самообороняемся», — заявила Луценко.

    Украинский депутат добавила, что закон о реинтеграции Донбасса позволит получить Украине американское летальное оружие, а также обеспечит размещение миротворческого контингента ООН в зоне конфликта.

    Зато честно

    Заявление Ирины Луценко не могло оставить украинцев равнодушными. Их реакция в социальной сети Facebook красноречиво описывает положение дел в украинской армии.

    Так, например, бывший украинский депутат, общественный деятель Елена Бондаренко написала на своей странице в социальной сети, что заявление Луценко — «весьма честно». «Среди украинских вояк очень много военных преступников. Вы теперь это хотя бы перестали скрывать», — добавила она.

    Оговорочка по Фрейду: украинцы о заявлении Рады о том, что закон о Донбассе защищает ВСУ от Гааги

    Святослав Ющенко под записью Бондаренко назвал заявление представителя президента «оговорочкой по Фрейду».

    «Я бы сказал, оговорочка по Фрейду. И на чистосердечное вполне тянет», — написал он.

    Оговорочка по Фрейду: украинцы о заявлении Рады о том, что закон о Донбассе защищает ВСУ от Гааги

    В свою очередь Ирина Горячева в комментариях под записью Елены Бондаренко выразила уверенность, что украинские власти прекрасно знают о военных преступлениях, которые совершали военнослужащие ВСУ.

    «Да знают они все, что заварили, и знают, что творили вояки, особенно добробаты. Проговорилась она, случайно вырвалась правда. Сейчас, наверное, думает, как перекрутить это», — написала Горячева.

    Оговорочка по Фрейду: украинцы о заявлении Рады о том, что закон о Донбассе защищает ВСУ от Гааги

    Василий Лесорубов в комментариях под записью отметил, что закон о реинтеграции Донбасса готовит почву для амнистии Порошенко, Турчинова и других политиков за развязанный военный конфликт в Донбассе.

    «Все верно, без амнистии, прописанной в минских соглашениях, — Порошенко, Турчинов и другие — обыкновенные военные преступники и ждет их судьба, как минимум, Милошевича, но скорее Каддафи, Саддама Хусейна или бен Ладена», — не сдерживаясь эмоций, написал Лесорубов.

    Оговорочка по Фрейду: украинцы о заявлении Рады о том, что закон о Донбассе защищает ВСУ от Гааги

    Как ранее сообщала Газета.ru, президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Таким образом, особый статус региона был продлен еще на один год.

    Автор: Илья Муромский
    #днр #всу #донбасс #украина #порошенко #лнр #луценко
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