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Россия
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Общество
Минтруд России защитит от увольнений борцов с коррупцией
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    Минтруд России защитит от увольнений борцов с коррупцией

    11:29  9 Октября 2017
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    Минтруд России защитит от увольнений борцов с коррупцией

    Москва, 9 октября. Министерство труда подготовило поправки в закон «О противодействии коррупции», которые защитят сотрудников фирм и ведомств, проинформировавших о фактах коррупции. 

    Согласно данным поправкам, на протяжении двух лет с момента сообщения о коррупции отправить в отставку, понизить в должности, а также наложить дисциплинарное взыскание на данного сотрудника наниматель сможет только в том случае, если за такое решение выступит специальная комиссия, пишут «Известия».

    Минтруд России защитит от увольнений борцов с коррупцией

    Кроме того, на заседании специальной комиссии сможет присутствовать прокурор.

    Уточняется, что сообщившим о факте коррупции гарантируют полную конфиденциальность и бесплатную помощь со стороны адвоката при составлении уведомления о коррупции.

    Подготовленные ведомством поправки в закон в понедельник, 9 октября, изучит правительственная комиссия. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #коррупция #минтруд #работодатель #сотрудник
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