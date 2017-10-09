Минтруд России защитит от увольнений борцов с коррупцией

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Москва, 9 октября. Министерство труда подготовило поправки в закон «О противодействии коррупции», которые защитят сотрудников фирм и ведомств, проинформировавших о фактах коррупции.

Согласно данным поправкам, на протяжении двух лет с момента сообщения о коррупции отправить в отставку, понизить в должности, а также наложить дисциплинарное взыскание на данного сотрудника наниматель сможет только в том случае, если за такое решение выступит специальная комиссия, пишут «Известия».

Кроме того, на заседании специальной комиссии сможет присутствовать прокурор.

Уточняется, что сообщившим о факте коррупции гарантируют полную конфиденциальность и бесплатную помощь со стороны адвоката при составлении уведомления о коррупции.

Подготовленные ведомством поправки в закон в понедельник, 9 октября, изучит правительственная комиссия.